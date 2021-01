Incendio in un'abitazione a due livelli, nessun ferito: inagibile il secondo piano

In azione la squadra 41 di Grugliasco e i volontari di Rivalta

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa mattina intorno alle 9 a Sangano in via Roberto Coletto per l’incendio di un tetto.

Le squadre “41” di Grugliasco e i volontari di Rivalta hanno operato anche con l’impiego di un’autoscala sulle falde del tetto di una abitazione di due piani.

Gli occupanti erano già all’esterno e il lavoro dei pompieri ha permesso di contenere il rogo. Danni al secondo piano reso inagibile dalla violenza delle fiamme.