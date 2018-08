Tgv in panne, disagi per i passeggeri di un treno Parigi-Torino

Convoglio bloccato non lontano da Modane per un guasto all'alimentazione elettrica

Disagi per i passeggeri di un treno Tgv della linea Parigi-Torino, rimasto bloccato per alcune ore ieri sera in territorio francese. Si tratta del convoglio numero 9429, costretto a cessare la sua corsa per alcuni problemi a Saint-Jean-de-Maurienne, a una mezz’ora circa da Modane.

Forti le ripercussioni sui viaggiatori, alcuni dei quali hanno lamentato criticità e disagi piuttosto seri. All’Ansa alcuni possessori di biglietto hanno riferito di essere rimasti al buio, senz’acqua e con i bagni del treno non utilizzabili. Soprattutto, non sono stati informati con chiarezza di quanto stava accadendo.

Per alcuni quotidiani francesi lo stop al treno sarebbe stato determinato da un problema elettrico nella zona di Epierre. Fatto sta che ci sono volute ore per far arrivare sul posto vetture sostitutive. Nessun problema invece, secondo quanto assicurato da Ferrovie italiane, sulla tratta Bardonecchia-Torino.