Thais Eid, la musa dalle curve mozzafiato

In Brasile è un’autentica star, una modella dalle curve mozzafiato che spopola in tv, su Instagram e in numerosi eventi in tutto il paese, da San Paolo a Rio de Janeiro, da Belo Horizonte a Bahia.

Thais Eid è una vera e propria musa, del bikini e del fitness. Vive praticamente in costume, passando da una spiaggia all’altra e documentando tutti i suoi spostamenti sui social, con foto che fanno il pieno di consensi.

Di recente si è spostata a Dubai, ma non ha mancato di tenere aggiornati i suoi fan con scatti e reportage sempre molto seguiti. E il suo profilo sta per tagliare un traguardo importante: i 700mila followers.