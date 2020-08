The Ancient Gods, arriva la prima espansione per DOOM!

Tutti i dettagli sul nuovo capitolo di DOOM Eternal sono stati rivelati durante il Gamescom Opening Night Live. DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1, disponibile dal 20 ottobre 2020, è la nuova espansione della campagna per giocatore singolo dell’ultimo capitolo della serie DOOM.



Nell’espansione The Ancient Gods Parte 1, primo episodio di una storia in due parti per DOOM Eternal, i giocatori torneranno a vestire i panni del DOOM Slayer per affrontare un antico male risvegliato da uno squilibrio di potere nei cieli. Nella loro crociata contro le forze del male che li porterà in luoghi inesplorati dell’universo di DOOM, i giocatori affronteranno demoni temibili e mai visti prima in questo nuovo capitolo della storia del DOOM Slayer.



The Ancient Gods Parte 1 sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i possessori del Pass Anno 1 o dell’edizione Deluxe di DOOM Eternal. Per coloro che non possiedono il Pass Anno 1, The Ancient Gods Parte 1 sarà disponibile come acquisto separato con incluso l’accesso gratuito a BATTLEMODE. Non è necessario possedere una copia di DOOM Eternal per acquistare e giocare a The Ancient Gods Parte 1. Il Pass Anno 1 è disponibile per l’acquisto al prezzo di 29,99 € e include l’accesso alle espansioni 1 e 2. The Ancient Gods Parte 1 sarà disponibile inoltre come acquisto separato al prezzo di 19,99 €.

E non dimenticate! DOOM Eternal arriverà anche su Xbox Series X e PlayStation 5 come aggiornamento gratuito quando le rispettive versioni saranno disponibili. id Software sta lavorando senza sosta per fare in modo che DOOM Eternal supporti la retrocompatibilità in vista dell’arrivo della nuova generazione di console