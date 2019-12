THE FIGHTER’S FORGE- IL PARADISO DEL RING E DELLE ARTI MARZIALI A DUE PASSI DA PARCO RUFFINI

Da cinque anni The Fighter’s Forge è diventato il vero punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport da combattimento e arti marziali. Ma in realtà il progetto è quasi quarantennale. Tutto nasce infatti dalla passione, diventata poi anche professione, del Maestro Marco Franza che già nel 1980 aveva cominciato come rivenditore di attrezzatura e abbigliamento per gli ‘sport da ring’. Una naturale passione che è sfociata poi con il tempo in questo negozio che propone tutto il meglio dell’abbigliamento e delle attrezzature. Intanto ci sono gli sport da ring, dal pugilato alla kickboxing passando per le MMA. Ma anche tutte le arti marziali (judo, karate, aikido e molto altro), partendo dal kimono e dall’attrezzatura tecnica.

Qui solo fornitori di primo piano, con marchi rinomati come Leone e più di recente anche Venum.

The Fighter’s Forge, via Rodolfo Renier 26/C Torino.

Telefono: 011.19705787.

Orario: da martedì a venerdì 9-12.30, 15-19. Sabato 10-13, 15.30-19.