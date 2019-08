“The nest”, l’horror dell’estate nato nelle stanze di Villa Laghi

Tempo d’estate, tempo di horror. Da sempre agosto è uno dei mesi preferiti dal genere più spaventoso della storia del cinema. È in questo periodo, infatti, che in cartellone non mancano mai i titoli da brividi i quali si fanno ancora più intensi se quando si esce dalla sale e ci si trova in una città pressoché deserta. È forse questo il piacere che suscita agli appassionati la visione dell’horror da gustare in tutta “serenità” nel clima surreale dell’estate inoltrata. E quest’anno, a tingersi di rosso sangue, sarà proprio il giorno di ferragosto grazie all’uscita nelle sale italiane del film “The nest” (“Il nido”), opera prima del regista barese Roberto De Feo e interamente realizzato a Torino (grazie al supporto della Film Commission Torino Piemonte e prodotto dalla Colorado Film).

Quattro settimane di riprese presso Villa dei Laghi all’interno del Parco Regionale La Mandria, unica location in cui è ambientata la pellicola e protagonista d’eccezione.

«Girare all’interno di una villa come Villa dei Laghi credo che sia il desiderio di qualunque regista – spiega De Feo – soprattutto se si tratta di film di genere. Mi ricordo che quando la vidi per la prima volta dissi che questo film non poteva che essere girato lì». Un luogo fuori dal tempo e dallo spazio composto da 60 stanze diverse collegate fra di loro e dall’atmosfera che va oltre il suggestivo. È qui che si sviluppa la storia del piccolo Samuel, Alexander Korovkin, bimbo tetraplegico che vive con la mamma Elena, la bellissima Francesca Cavallin. Nel cast anche Lucio Besana, Margherita Ferri e la giovanissima Ginevra Francesconi.

Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l’arrivo dell’adolescente Denise (Ginevra Francesconi) scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Una storia avvincente, dai colpi di scena inquietanti e assicurati ma che viaggia sul filo della psicologia.

«Quando Roberto mi diede la parte mi mise in guardia sul fatto che avremmo avuto solo quattro settimane a disposizione – spiega la Cavallin – e che quindi non avrei avuto molto tempo per prepararmi. Mi consegnò delle tracce musicali da seguire che mi avrebbero aiutata a immedesimarmi in Elena. Sono dovuta andare a sfrucugliare temi torbidi legati alla maternità, al lato più oscuro della maternità che nasce alla difficoltà di lasciare andare questa creatura per la quale diventi persino in grado di uccidere pur di non interrompere il legame viscerale che c’è tra di voi. Anch’io sono madre e quindi conosco bene queste sensazioni».

Un dramma famigliare “The nest” «che affronta temi quotidiani con un finale inaspettato che non fa paura ma che arriva a toccare chiunque. Si tratta di una metafora sulla vita di ogni persona, volevo dare questo messaggio e il tutto avviene nell’ultimo minuto della pellicola», chiosa il regista.