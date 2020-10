“The Shift” in concorso a Roma. «Finalmente un film tutto mio»

Classe 1982, Alessandro Tonda da Bussoleno, in Valsusa, si è trasferito a Roma nel 2004 per cercare di fare cinema, rispondendo a una vera e propria vocazione. In queste ore si appresta a presentare il suo esordio alla regia del film girato in Belgio, “The Shift”, in concorso alla Festa del Cinema di Roma prima di arrivare nei cinema dal 5 novembre. Il film racconta la storia di due giovani terroristi, Eden e Abdel, che irrompono in una scuola di Bruxelles per compiere una strage di coetanei.

«L’idea mi è nata in testa all’indomani degli attentati a Parigi del novembre 2015: se fosse capitato a me? Cosa avrebbe provato la mia famiglia? Non intendo dare risposte su un argomento così ampio e delicato, affronto il tema osservandolo da vicino».

