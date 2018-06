The Sound Computer – Pc e smartphone tornano nuovi in questa “clinica”

Nato nel 2000, The Sound Computer si è sempre più consolidato nel settore delle tecnologie di massa e oggi, nella sede di via Tiepolo 10 a Moncalieri, è un punto di riferimento affermato. Vendita e assemblaggio di personal computer destinati a diversi utilizzi, sia professionali sia per il gaming, servizio di assistenza e consulenza anche per tablet e smartphone di tutte le marche, sostituzione di elementi danneggiati a cominciare dagli schermi, al massimo entro 48 ore grazie al laboratorio interno. Come spiega Mauro Miretti «il nostro è un team giovane e competente, siamo sempre al passo con le ultime uscite, per passione e per mestiere».

The Sound Computer è anche attivissimo come sito di e-commerce all’indirizzo www.thesoundcomputer.it con migliaia di pezzi a prezzi decisamente vantaggiosi.

Il negozio apre dal lunedì al sabato con orario 9-12.30, 15.30-19.

Contatti: 011.6056536.