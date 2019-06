Andare a spasso con un’opera d’arte tatuata sul corpo. Ecco in breve tutta la magia che si ottiene alla Three Bees Tattoo, il laboratorio in via De Amicis a Venaria, in cui Massimiliano Apicella crea i suoi disegni. Piccoli capolavori nel vasto universo dei tatuaggi. E il motivo è semplice. Apicella, 47 anni, non è solo un professionista esperto ma, soprattutto, un vero artista diplomato al Liceo Artistico e successivamente all’Accademia delle Belle Arti con il massimo dei voti.

«La mia specialità era la scultura – spiega – ho fatto l’artista per un lungo periodo fino a quando, nove anni fa, ho deciso di intraprendere la strada del tatuatore»

E i risultati non si sono fatti attendere visti i giudizi positivi dei suoi clienti. «La mia specialità sono i disegni realistici e gli animali, ma sono in grado di riprodurre di tutto sia in bianco e nero, sia a colori», con la certezza di prodotti di altissima qualità e l’intervento attraverso aghi e quant’altro rigorosamente mono uso. A Venaria non si parla d’altro, dei Tattooo della Three Bees, bisogna solo fare attenzione a non finire in un negozio attiguo perché l’originale è quello di via De Amicis 6, occhio a non sbagliare. Una volta conosciuto sarà poi impossibile per chiunque lasciare la mano di Massimiliano e verrà certamente voglia di continuare a tatuarsi sulla pelle i suoi magnifici disegni. Ci si perde solo a osservarli sugli altri o suoi cataloghi, roba che farebbe impazzire il più ostinato degli scettici. Quindi non resta che scegliere la propria figura, l’immagine, il ricordo da applicare sulla propria pelle e Massimiliano lo renderà indelebile e a prova di un’emozione che durerà per sempre.

Indirizzo: via De Amicis 6, Venaria

Telefono: 011.4520983

Orario: 11-20 (chiuso domenica e lunedì)

Facebook: Three Bees Tattoo

Instagram: Three Bees Tattoo – massimiliano_apicella