Thyssen, Appendino: “La Città è arrabbiata, non lasceremo sole le famiglie”

Non usa giri di parole la sindaca quando commenta l’esito dell’incontro con i parenti delle vittime della Thyssen, avvenuto a Palazzo Civico dopo la protesta in tribunale seguita alla decisione dei giudici tedeschi di concedere la semilibertà ai manager condannati: “La città è arrabbiata e farà tutto il possibile per non lasciare sole le famiglie”.

Anche Chiara Appendino è indignata: “Questa decisione riapre una ferita che non può essere minimamente rimarginata. Come città siamo al fianco delle mamme, stiamo cercando di capire quale possa essere il percorso per non lasciarle sole. La battaglia non finisce, chiederemo aiuto anche ad altre istituzioni”.

Possibile un incontro a Roma con il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Spero già la prossima settimana, andremo insieme perché così si possono ottenere risultati migliori. Queste persone vogliono credere nella giustizia e nello Stato”.