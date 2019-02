Thyssen, la sorella di una delle vittime: “Sono disgustata, ci stanno facendo morire tutti”

Laura Rodinò: "Quei due sono stati condannati in Italia e devono rispettare la legge italiana, non ci importa niente di quella tedesca"

“Sono disgustata, ci hanno presi in giro fin dall’inizio. Con tutto quello che ci hanno fatto passare, ci stanno facendo morire uno dopo l’altro“. C’è amarezza nelle parole di Laura Rodinò, sorella di Rosario, uno dei sette operai morti nel rogo della Thyssen, per le vicende giudiziarie degli ultimi giorni. “Non posso immaginare che possa esserci ancora un altro appello”, aggiunge a proposito del ricorso dei manager tedeschi contro l’ordine d’arresto. “Siamo stufi, l’Italia non deve permettere una cosa del genere”.

CONDANNATI IN ITALIA, RISPETTINO LA LEGGE ITALIANA

“Quei due assassini sono stati condannati in Italia e devono rispettare la legge italiana, non ci importa niente di quella tedesca. Certo – aggiunge Laura Rodinò – sono contenta che i giudici tedeschi abbiano preso questa decisione, ma perché solo dopo tutto questo tempo e solo dopo che li abbiamo ‘stanati’ con la nostra battaglia? Ce ne hanno fatte passare talmente tante, che non possiamo non pensar male”.

UN’OFFESA ALLE VITTIME

Ad accrescere la rabbia della donna, la notizia dei giorni scorsi che i due condannati italiani hanno lasciato il carcere e sono stati affidati ai servizi sociali. “Alla fine hanno ottenuto quello che volevano – dice – praticamente gli hanno concesso la grazia. E’ un’offesa per mio fratello e le altre vittime, per noi e per tutti i cittadini italiani. Non hanno ammazzato sette animali, ma sette persone – si sfoga – ma sono stati rispettati di più degli assassini che non mio fratello al cimitero”.