Thyssen, ok alla semilibertà. I parenti: «Ci incateniamo»

La procura di Essen ha autorizzato la semilibertà per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi di ThyssenKrupp ritenuti corresponsabili dell’incendio che nel 2007 uccise sette operai. La conferma arriva direttamente dalla procuratrice generale Anette Milk, intervistata da Cristina Giordano dell’e mittente tedesca WDR Cosmo – Radio Colonia. E per i parenti dei morti, che proprio ieri sera si erano ritrovati per parlare di una iniziativa in programma a dicembre, è una doccia fredda. «Siamo indignati – si sfoga per tutti Rosina Platì, la mamma di Giuseppe Demasi – arrabbiati, incazzati neri. Ma non finisce qui. Perché prima andremo a Roma, e ci incateneremo lì. E poi ci incateneremo in Germania». E ancora: «Basta. Ci hanno preso in giro l’Italia, la Germania. Tutti. Hanno giocato troppo con il nostro dolore. Adesso basta».

Un dolore che ha il sapore amaro della beffa. Ancor più atroce perché arriva dopo le rassicurazioni che Eurojust aveva fornito al procuratore generale, Francesco Saluzzo, spiegando che la semilibertà non sarebbe stata possibile prima che i manager avessero scontato metà della pena e aggiungendo che l’arresto sarebbe stato imminente.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++