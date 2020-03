Ti conosco, mascherina

Ricordate quegli speculatori da pollaio che all’alba del contagio avevano comprato tante mascherine per venderle su Internet a prezzo maggiorato? “Bastardi accaparratori!” li chiamavano sui social. E la magistratura minacciava azioni penali. Ma se adesso davanti al calo enorme del petrolio qualche speculatore, questa volta non da pollaio ma da borsa (che è solo un pollaio più grande) comprasse grandi quantità di oro nero sul mercato dei futures per rivenderlo a prezzo maggiorato scommettendo sul suo rialzo, nessun magistrato ci troverebbe da ridire. E sottolineo la parola “scommettendo”.

Come sono vicine certe realtà, vero? Se non ci andasse di mezzo il benessere di interi paesi, ci sarebbe da far spallucce, sulla borsa. Invece quel mostro è in grado di strangolare qualsiasi economia. Lo dimostra il rimbalzo di Piazza Affari dopo che sono state vietate le vendite allo scoperto (altro esempio evidente di scommessa). C’è ben poca differenza fra gli investimenti borsistici, le scommesse sportive e il gioco d’azzardo. Ma i primi sono truffe riservate agli esperti (che a volte sono le stesse banche…), per le seconde si deve dire in Tv la tiritera a fine spot (il gioco è vietato ai minori bla bla) e il terzo è vietatissimo, ma praticato spudoratamente dallo Stato con lotto, lotterie, gratta e vinci, ecc.

Conclusione: se avrete ancora qualche soldo da parte a fine crisi virus, comprate mascherine dai cinesi, che hanno sestuplicato la produzione (da 20 a 120 milioni) e non ne hanno più bisogno. Il resto del mondo è ancora pre-picco virus: non mancheranno i compratori. A chi vi criticherà, parlate di vendite e acquisti allo scoperto in borsa. Voi almeno le mascherine le avrete pagate al ritiro.

