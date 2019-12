Ti trovo in format

In Tv il format è uno schema che traduce in trasmissione un’idea emotivamente forte. Dall’amore per le burle nasce il format “candid camera”. Dalla comicità dei tiri birboni nasce “Scherzi a parte”. In entrambi chi guarda sa già dello scherzo, come se fosse uno degli organizzatori. È vellicato lì anche il nostro voyeurismo, vizio esaltato al massimo nel format dei reality. Il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi, la Fattoria… son tutti programmi dove impazza l’illusione di spiare la gente nell’intimità.

Per chi invece ama eccitarsi per le gare e abbandonarsi al tifo c’è il format della competizione con giuria, come “Ballando con le stelle” per la danza, “X Factor” per la canzone e “La prova del cuoco” per la cucina. Concorrenti indifesi giudicati da giurie strampalate nelle quali i veri esperti sono in minoranza. Le istruzioni precise del format sono: cazziare, umiliare, insultare chi sbaglia. Davanti a certe velenose critiche di “Ballando” o certe tirate umilianti di famosi chef nella “Prova del cuoco” si resta male, se ci s’identifica nel cazziato.

Il fatto è che la maggioranza s’identifica nel giudice. La gente adora giudicare, cazziare, e se potesse umilierebbe il mondo. Lo prova la violenza di certi commenti sui social. Perché è così che l’umanità è progredita: con l’inflessibile durezza dei maestri. Con l’umiliazione dei perdenti, la spietatezza dei giudizi, l’indifferenza davanti alle lacrime e alle scuse. Chi sbagliava, calci in culo e pedalare. Fu così per millenni, in tutte le famiglie, scuole, botteghe e caserme. Oggi lo vieta il politicamente corretto, ma il nuovo metodo non funziona granché, se sulla nostalgia del vecchio ci han montato un format.

collino@cronacaqui.it