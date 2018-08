«Tieni la stanza troppo in ordine». E accoltella l’amico quattro volte

Una lite per futili motivi è valsa a un armeno di 36 anni, ospitato nel centro “L’Ulivo” di via Juvarra, ben quattro coltellate alla coscia. Il fatto è accaduto nella serata di giovedì 2 agosto, intorno alle 20, all’esterno della struttura nichelinese che ospita richiedenti asilo. A scatenare la lite tra i due, iniziata all’interno del centro, pare possa esserci la cura maniacale con cui la vittima metteva a posto la camera che condivideva con il compagno, un altro profugo di origine armena di 33 anni. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri di Nichelino che indagano sull’accaduto, i due armeni erano arrivati da pochi giorni nel centro di accoglienza. La lite si è dapprima limitata a uno scambio di insulti e parole grosse, che i due si sarebbero scambiati nella loro lingua madre e che gli operatori non sono riusciti a tradurre. Poi è partito qualche ceffone e l’invito a risolvere il contenzioso in strada, all’esterno dell’associazione. Ed è proprio in strada che si è sfiorata la tragedia. Una volta fuori, l’aggressore ha infatti estratto dalla tasca un coltellino a serramanico con cui ha inferto quattro fendenti alla coscia del rivale che, invece, lottava a mani nude. Probabilmente spaventato dalle conseguenze del suo gesto, il 33enne è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato dai carabinieri. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Santa Croce di Moncalieri dove gli sono state prestate le cure del caso. Fortunatamente le sue ferite non sono gravi ed è stato riportato in struttura con una prognosi di 15 giorni. L’accusa per il fuggitivo, visto la lieve entità delle ferite procurate alla vittima, non sarà di tentato omicidio bensì di lesioni aggravate.