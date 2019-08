Tifosi in ansia per Sarri: “È più di una polmonite?”

In città si rincorrono voci che parlano di un problema di salute più serio per il tecnico della Juventus

Torino non è proprio una città fortunata. Soprattutto di questi tempi. E soprattutto nel calcio. La speranza è quella che siano solo voci che si susseguono in città di ora in ora. Voci di popolo che, da cronisti, abbiamo il dovere di raccogliere.

Dopo Mihajlovic, alle prese con una leucemia con la quale sta lottando coraggiosamente da settimane, si dice – il condizionale è d’obbligo – che l’allenatore della Juventus avrebbe un problema di salute più grave rispetto alla polmonite annunciata.

Maurizio Sarri sarebbe già in cura presso la clinica Fornaca. C’è chi parla addirittura di una malattia grave, chi addirittura di un tumore, ma ovviamente l’auspicio è che tutte queste voci non siano affatto vere.

Intanto a Parma, per l’esordio in campionato dei bianconeri, Sarri è stato sostituito in panchina dal suo secondo Martusciello. Di sicuro salterà anche la seconda partita in programma sabato prossimo contro il Napoli, sua ex squadra.