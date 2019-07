Tifosi del Toro vicini a Mihajlovic, De Silvestri e Cairo: “Forza Sinisa”

Hanno commosso ed emozionato le immagini di Sinisa Mihajlovic che, in conferenza stampa, ha annunciato di essere malato di leucemia. L’attuale allenatore del Bologna, esonerato dal Torino a metà della stagione scorsa, dovrà sottoporsi a terapie d’urto in ospedale per provare a sconfiggere la malattia.

“Ho la leucemia e la sconfiggerò”, ha spiegato Mihajlovic, senza nascondere le lacrime. “Non sono lacrime di paura le mie, ho pianto due giorni chiuso in camera quando mi hanno dato la notizia. Vincerò io”, ha assicurato Sinisa.

Il dramma dell’ex tecnico serbo ha colpito non poco tanti sostenitori del Toro che, sul web, gli hanno mostrato solidarietà e vicinanza, al pari peraltro dei sostenitori di altre formazioni. Lorenzo De Silvestri, prima di cominciare la sua conferenza stampa a Bormio, ha voluto rivolgere parole di affetto al suo ex allenatore.

“Sapete che ho uno splendido rapporto con lui e quindi gli mando un abbraccio, sta vivendo un momento molto delicato. In bocca al lupo e forza Sinisa“, le parole dell’esterno granata. Anche il presidente Urbano Cairo ha dedicato un Tweet all’ex allenatore: “Forza Sinisa! Il popolo granata è tutto con te. Ti pensiamo con affetto, in bocca al lupo”.