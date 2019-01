Tim, problemi di connessione in tutta Italia: disagi anche a Torino

L'azienda ha assicurato che i problemi sono in via di risoluzione

Mattinata all’insegna dei disagi per gli utenti internet di Tim. Si sono infatti registrati problemi di connessione in tutta Italia e in particolare nel Nordovest (Milano e Torino).

Sarebbero stati causati dal Dns, ovvero il sistema che permette l’accesso ai nodi web e quindi non dalla rete in sé. L’azienda ha confermato i problemi, assicurando che sono in via di risoluzione.