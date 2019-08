Timba Tumba Dance Academy la Scuola di Ballo e Danza per tutti.

Di rientro dalle vacanze estive uno dei primi pensieri che ci viene sicuramente in mente è quello di intraprendere una nuova attività ludico e ricreativa, divertente, e che ci aiuti a tornare in forma e magari che ci faccia allargare la nostra cerchia di amicizie.

Il ballo e la danza da anni ormai sono tra le attività più praticate al mondo, con una storia di cultura e passione che parte sin dalle origini dell’uomo. Molteplici sono le discipline che caratterizzano la danza, sicuramente una delle più seguite ed affascinanti è il latino americano.

Eccoci qui allora, pronti per iscriverci in una scuola di ballo che soddisfi le nostre esigenze ed aspettative. Tra le più importanti e frequentate vi segnaliamo la Scuola di Ballo e Danza Timba Tumba Dance Academy con sede in via Arnaldo da Brescia 63, nel quartiere Santa Rita di Torino, specializzata in tutti i tipi di danza: una vera e propria istituzione nel mondo del ballo latino americano della città, da prendere seriamente in considerazione. Uno dei suoi punti di forza è la prestigiosa sede, dotata di ogni confort, elegante e raffinata, con 3 ampie sale studio dotate di palchetto, spogliatoi con doccia, e una accogliente sala d’attesa con servizio ristoro e tv.

Corsi di ballo latino americano Salsa e Bachata.

La scuola di ballo e danza Timba Tumba Dance Academy offre una grande scelta di corsi di ballo e danza per bambini, per ragazzi e per adulti, suddivisi per età e per livelli.

I corsi di latino americano sono i più frequentati e si suddividono principalmente in corsi di Salsa e corsi di Bachata. Sono balli molto divertenti, passionali, che riescono ad aggregare le persone e donare felicità e spensieratezza a chi li pratica. La direzione tecnica e artistica è affidata ai maestri Simone Giorgio, 5 volte campione del mondo nelle danze caraibiche e Simona Traversi, campionessa del mondo di Rueda nel 2003.

Gli insegnanti sono di primissimo ordine, tutti diplomati, pluri campioni del mondo e con un’esperienza nel settore ormai ultra decennale. Grazie a loro potrai sicuramente raggiungere i risultati che desideri. Oltre ai corsi vengono organizzate tante serate latine nei più prestigiosi locali torinesi, veri e propri punti di aggregazione per migliaia di persone.

Corsi di danza, hip hop e fitness.

Sotto la guida della Maestra Michela Lucchi, inoltre, si può intraprendere il percorso accademico sin dai 3 anni di età con i corsi di Danza Propedeutica dove, attraverso appositi giochi ed esercitazioni, vengono trasmessi i principi fondamentali della danza classica e moderna. Si continua poi con i corsi di danza classica, moderna e contemporanea per i quali è anche possibile sostenere gli esami della RAD, Royal Academy of Dance di Londra.

E c’è di più. Per coloro che amano lo street dance, all’interno dell’accademia ci sono i

corsi di Hip Hop tenuti dalla Maestra Chiara Fasano. Al termine di ogni anno accademico viene svolto in teatro il saggio dove gli allievi hanno la possibilità di cimentarsi sul palco e mettere a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti durante la stagione. E per chi vuole mantenersi in forma non c’è solo danza, ma anche fitness, con i corsi di Zumba, divertenti e carichi di energia, tenuti dall’insegnante Giorgia Guido.

La scuola di ballo Timba Tumba Dance Academy, alla luce di tutto ciò, è sicuramente il posto ideale dove intraprendere la vostra carriera di ballerini o semplicemente trovare ad un ambiente famigliare ed amichevole dove il divertimento e lo svago sono garantiti. A partire dal 2 settembre si apriranno le iscrizioni per il nuovo anno accademico, non perdere questa grande occasione.

Timba Tumba Dance Academy Scuola di Ballo e Danza, via Arnaldo da Brescia 63, Torino.

Telefono: 11.3032139

Sito web: www.timbatumbadanceacademy.it

Orario segreteria dal lunedì al venerdì ore 16/22 (sabato e domenica chiuso).