Timore e buonsenso

La cruda realtà è che il virus cinese è tra noi. E che non se ne andrà in fretta dalle nostre città. Ma questa febbre che forse origina dai pipistrelli non è la peste. E neppure la Spagnola che tra il 1918 e il 1920 uccise milioni di persone. Certo ci aspettano giorni difficili in cui prima di tutto avvertiamo negate le nostre libertà, anche le più semplici come andare a vedere un film, e siamo bombardati da notizie frammentarie, emotive, spesso inesatte. Inutile negarlo, ci sentiamo emotivamente fragili, incerti, tormentati da mille piccole paure mentre ci guardiamo intorno come se fossimo braccati da un untore pronto a ghermirci. Giusto o sbagliato che sia, è la prima volta che in questa società dove è (quasi) tutto permesso si isolano paesi interi, si chiudono gli stadi, le chiese, le scuole, gli asili e le università. Si cancellano i convegni e persino le conferenze stampa. Venezia rinuncia al Carnevale e Ivrea deve buttare nei cassonetti tonnellate di arance. Chiedersi che cosa ci sia dietro, almanaccare su chissà quali segreti non confessati è comprensibile. Ma inutile e pericoloso. Tanto quanto lo è usare termini roboanti come pandemia di cui, magari, conosciamo poco il significato. Dobbiamo fare appello al buonsenso, senza correre a far la scorta di acqua minerale e spaghetti, barcollando sotto il peso delle scatole di conserva e di pesche allo sciroppo. Dobbiamo fare appello alla razionalità e al senso di responsabilità verso le nostre famiglie, le imprese e persino i nostri risparmi. Le istituzioni fino ad ora sono state trasparenti e seguono i dettami della scienza, senza temere – va detto – l’impopolarità di certe decisioni. E il nostro Paese, Torino in particolare, godono di una medicina di eccellenza come è stato dimostrato nel 2009 di fronte all’epidemia di H1N1. Non sarà una passeggiata, dobbiamo metterlo in conto, ma passerà. Intanto godiamoci di più la famiglia e non lasciamo soli i nostri vecchi che possono essere vittime di malfattori. Già perché quando circola la paura escono dalle tane gli sciacalli.

