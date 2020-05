“T’innamorerai” ancora. «Mai ostacoli, solo sfide»

Trent’anni di emozioni, di riflessioni ad alta voce da cantare e ricantare a squarciagola da soli o con gli amici. Sotto la doccia, durante una passeggiata. È l’effetto Marco Masini, il cantante tra i più amati e seguiti anche dai torinesi che, infatti, sabato sera lo avrebbero dovuto accogliere in un Teatro Colosseo completamente sold out. Niente da fare. Tutto rinviato al 2 ottobre prossimo. Nel frattempo, i suoi brani più famosi stanno facendo il giro delle radio, del web e delle case grazie a “Masini +1, 30th annive rsary” (Sony Legacy), l’album inciso in occasione del prestigioso anniversario nel quale sono contenuti anche quattro inediti tra cui il sanremese “Il confronto”. Il disco propone i maggiori successi di Masini cantati in featuring con Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza e Francesco Renga.

E con Renga domani uscirà in tutte la radio il vostro “T’i nnamorerai”. Perché ha scelto proprio questo brano da lanciare come singolo?

«“T’innamorerai” era uno dei miei pezzi anni ‘90 candidati a esser e rilanciati prima dell’estate. È una canzone che si ricorda bene, orecchiabile e tutti la conoscono.

