Tir carico di liquori in fiamme sull’autostrada del Frejus: illeso il conducente

Tir in fiamme lungo l’autostrada del Frejus: è successo questa mattina, in prossimità dello svincolo di Susa (in direzione della Francia) dell’A32, dove un autoarticolato che trasportava bottiglie di liquori, ha preso improvvisamente fuoco.

SEMIRIMORCHIO IN FIAMME

Il rogo, per fortuna, ha interessato solo il semirimorchio posteriore del veicolo, quello carico di alcolici, e non ha intaccato in alcun modo la parte anteriore del camion (dove si trova la cabina di guida).

CONDUCENTE ILLESO

Il conducente, resosi conto del pericolo, è riuscito a guidare fino alla piazzola di emergenza più vicina e qui si è fermato, staccando la motrice dal mezzo e mettendosi al sicuro. L’uomo non ha riportato alcuna ferita.

AUTOSTRADA CHIUSA

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme. Si indaga ora per accertare le origini dell’incendio.