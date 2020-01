Tir carico di rame abbandonato in tangenziale: si schianta contro le protezioni

Le due persone a bordo hanno eluso un controllo e lasciato il mezzo in folle, scappando nei campi: tragedia sfiorata

Potevano provocare una strage. Hanno abbandonato un camion carico di rame proprio al centro della carreggiata della tangenziale di Torino, nel tratto compreso tra gli svincoli di Stupinigi e Drosso.

Il mezzo, lasciato in folle in un tratto di leggera pendenza, ha iniziato lentamente a retrocedere, percorrendo oltre mezzo chilometro in retromarcia prima di schiantarsi contro le protezioni laterali.

Il fatto che fosse notte inoltrata e che il traffico sull’arteria stradale fosse poco intenso ha evitato il peggio. Molto probabilmente, il tir abbandonato è stato rubato e le due persone a bordo, che non si erano fermate a un controllo della polizia stradale, hanno deciso di abbandonarlo e di darsi alla fuga a piedi nei campi.

La polizia stradale, che si era prodigata nell’inseguimento, ha subito deviato il traffico per scongiurare tragiche conseguenze. Caccia aperta ora ai due fuggitivi, che con il loro comportamento avventato hanno rischiato di provocare un disastro.