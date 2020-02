Tir saccheggiati all’Interporto. La refurtiva finiva in Turchia

Oltre 800 compressori e oltre 200 motorini d’avviamento per veicoli stradali. È quanto hanno trovato nei giorni scorsi, alla periferia di Rivoli, a Cascine Vica, gli agenti del commissariato di polizia. La merce, tutta rubata, era in un deposito di una ditta adibita a consegne all’Italia e all’estero, dentro a otto scatoloni in cartone, posizionati sopra ad alcuni bancali in legno. È bastato poco per capire come quella merce fosse frutto di un furto avvenuto pochi giorni all’interno dell’interporto Sito di Rivalta e in un’altra ditta, sempre nell’area metropolitana torinese.

