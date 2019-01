Tir si ribalta in tangenziale, autista intrappolato: è grave [LE FOTO]

E' successo questa mattina, all'altezza dello svincolo di Bruere. Traffico in tilt

Traffico bloccato, questa mattina sulla tangenziale di Torino, a seguito di un incidente stradale che si è verificato, intorno alle 6, all’altezza dello svincolo di Bruere. Un autoarticolato che trasportava gruppi elettronici portatili si è ribaltato, dopo aver imboccato la curva, forse a causa dell’asfalto ghiacciato, poco dopo essersi immesso sulla tangenziale Nord, in direzione Bardonecchia.

AUTISTA SOCCORSO IN CODICE ROSSO

L’autista è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco che hanno operato con due autopompe (APS), autogru e furgone polisoccorso: è stato trasportato al Cto di Torino dal 118 in codice rosso. Rischia di perdere il braccio (ha un’amputazione all’altezza del polso).

LA POLSTRADA SUL POSTO

L’uomo che viaggiava con lui è stato portato in codice verde all’ospedale di Rivoli. Gli agenti della polizia stradale stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per consentire i rilievi e il recupero del mezzo, verso Milano si viaggia su una sola corsia. Chiusa in direzione Piacenza.