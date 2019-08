Tirava la Bora

A Basovizza ti porta un autobus del trasporto pubblico triestino. Perché, sembra incredibile a dirsi, questo lembo d’Italia di confine, dove i cartelli sono scritti anche in Sloveno, fa ancora parte del Comune di Trieste. Poche case, tre bar in una manciata di metri e poi una freccia che indica un viottolo sterrato in mezzo al nulla. Era gennaio, e la Bora tirava come non accadeva da anni, tesa e gelata a bruciare i fili d’erba dei campi macchiati di neve. Ad un tratto un murettino di sassi scuri e una scritta, “Foiba di Basovizza”. Non un’anima viva, solo il tricolore a sventolare sopra una croce nera che indica l’inghiottitoio carsico che ha divorato l’esistenza di chissà quanti martiri. E allora sembra di immaginarteli lì, davanti a te: i corpi tremanti al gelo, le mani legate dietro la schiena con il fil di ferro, la pallottola alla nuca e poi giù, all’inferno. A Basovizza, però, nessuno te lo racconterà, se non gli studiosi e i volontari che gestiscono il sacrario e il piccolo punto d’accoglienza che in quel pomeriggio di gennaio era chiuso. Nei bar in paese lavorano quasi esclusivamente frontalieri sloveni. E per loro, anche dando per buono che le Foibe siano mai esistite, al massimo lì dentro è finita una dozzina di persone, non di più. Una rimozione sfrontata che già sa di negazionismo, o peggio una bonaria assoluzione di uno dei più grandi orrori del nostro Novecento. Lo stesso brodo di cultura nel quale prosperano quei senza nome che inneggiano all’olocausto titino sui muri della nostra città. Una città che ha una enclave istriana e dalmata, al villaggio Santa Caterina. In fondo a loro basterebbe fare un salto in via Parenzo e parlare con chi alle Foibe è sfuggito per conoscere la storia. E guardare allo specchio la propria imbecillità.