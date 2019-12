Tra emergenze e promesse non mantenute. Si chiude così questo anno difficile per la nostra economia, per il lavoro, per l’aumento della povertà. E ancora per le grandi infrastrutture ferme al palo, per la vergogna dell’Asti-Cuneo, per l’auto che in passato era il nostro fiore all’occhiello e che ora fa notizia solo per le aziende che chiudono bottega e lasciano sul marciapiede operai e impiegati.

Un anno nero il 2019. Che chiude un decennio che certo roseo non è stato se viene considerato dai ricercatori il peggiore dall’Unità d’Italia. Con il Piemonte che si ritrova in una situazione complessa sul fronte delle risorse necessarie per l’area di crisi complessa che, solo qualche mese fa, sembravano pronte per essere erogate. Nell’ultima finanziaria non c’è traccia di questo capitolo, così come non c’è notizia dell’ammontare degli ammortizzatori sociali chiesti dal Piemonte per oltre 5mila lavoratori. Non stupisce che in questo scenario il 2020 si apra senza entusiasmo, con gli industriali sul piede di guerra verso un governo che latita e aggiunge tasse su un tessuto produttivo già provatissimo dalla crisi. Ma il pessimismo non è un buon viatico per uscire dal pantano. Dobbiamo trovare le forze e il dinamismo che hanno sempre contraddistinto la nostra gente. E fare in proprio quello che occorre alla rinascita. Torino e il Piemonte hanno risorse, fantasia e creatività straordinarie. E tutti devono fare la loro parte, le istituzioni, le fondazioni bancarie, le imprese. Abbiamo dimostrato con la Tav, salvata a furore di popolo, quello che sappiamo fare. Forza, tiriamoci su le maniche. Tanti auguri a tutti.

fossati@cronacaqui.it