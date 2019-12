Tiro con l’arco e orti nelle classi «Così rinasce la media Drovetti»

Dove prima c’era un boschetto con piante velenose, la scorsa settimana sono partiti i lavori per l’area del tiro con l’arco, un inedito per una scuola torinese. Sarà pronta a giugno e il cortile avrà anche giardini floreali e orti in cassetta. Poi ci sono le aule tematiche, e poi ancora i laboratori didattici. Doveva chiudere tre anni fa a causa dei bulli, e invece la media Drovetti di via Bardonecchia è più viva che mai. Merito dell’impegno congiunto di più realtà. Il Comune, la circoscrizione Tre, il Rotary, ma soprattutto dirigenti e docenti, che non si sono mai arresi nemmeno quando le iscrizioni iniziavano a calare. «Saremo una scuola aperta a tutti», promette Pietro Perrone, l’attuale dirigente che ha ereditato e ora manda avanti i progetti avviati dalla precedente preside, Maria Teresa Furci. Uno di questi è Co-City, per il restyling di spazi interni ed esterni. Poi ci sono i laboratori di Iter, l’ente comunale che fa progetti per le scuole. Partirà ufficialmente a marzo e durerà un triennio. Il primo anno sarà sperimentale e gli studenti faranno da apripista, mentre a partire dal secondo anno i laboratori verranno aperti alle altre scuole. E nelle nuove aule tematiche, appena ridipinte, da settembre si sta sperimentando la didattica “all’americana”. I ragazzi ora si spostano nelle aule di matematica, inglese, francese, musica, «perché l’obiettivo – spiega Perrone – è creare un senso di appartenenza verso l’intera scuola, non nei confronti di una singola classe». Dunque studenti più responsabilizzati, che ora hanno anche a disposizione nuovi armadietti donati dal Rotary Club Torino Lagrange. Ma a rinnovarsi, oltre alla media, sarà anche l’elementare, grazie a piani di diffusione di robotica e coding che prenderanno il via l’anno prossimo. Arriverà persino un robottino della Lego che permetterà agli alunni lo svolgimento di numerose attività in classe. Una “scuola centro civico”, che rischiava di chiudere e invece si candida a diventare un modello da seguire.