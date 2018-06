Tiziana Bailo Occhiali – Scopri gli occhiali Made in Torino

«Non abbiamo nessun modello di occhiale esposto. Ci piace accompagnare chi entra a conoscere il nostro mondo e portarlo verso la valorizzazione del viso e dell’io, tramite la giusta montatura».

Questa è l’impronta che Tiziana Bailo ha voluto dare alla sua attività di ottica sin dal 2005 quando ha aperto il negozio di via Tenivelli 16/A (anche se la sua esperienza nel campo è più antica). Invece di puntare su marchi standardizzati a lei piace la ricerca del bello, nelle lenti e nelle montature, come l’ultima scoperta, la linea 011 Eyewear tutta torinese. Lo staff esegue esami ottici di optometria, grazie al laboratorio interno i tempi di consegna anche per le lenti a contatto multifocali sono celeri e l’aggiornamento è costante, oltre che puntuale.

Il negozio è chiuso lunedì, gli altri giorni apre dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.30. Contatti: 011.641652.