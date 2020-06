L'attore e regista: "Vicino a coloro in difficoltà per l’esondazione del rio Sant’Anna"

Tiziano Ferro rivolge un pensiero su Facebook e Instagram alla “sua” Torino, Alessandro Gassmann invece scrive su Twitter avvolgendo in un abbraccio virtuale la popolazione di San Mauro sconvolta dalle inondazioni: le stelle dello spettacolo protagoniste sui social con i loro messaggi per le città del Piemonte.

Così Tiziano Ferro, che ha pubblicato anche un video: “Per la mia Torino. Che sempre mi ha concesso il conforto di una vera casa. Stavamo per raddoppiare la data. E poi eccomi qua. A pensare che stasera saremmo stati tutti in quello stadio. Prenditi cura di te Torino, che avrò ancora bisogno tu ti prenda cura di me”.

Al messaggio del cantautore laziale, tra gli altri, ha prontamente risposto la sindaca Chiara Appendino, che ha riportato le parole della canzone “L’olimpiade”: “Mettiti in forze e guarda su, e dacci dentro tu di più. Parte la tua gara più ardita, la partita, va giocata, con fatica infinita”. Aggiungendo: “Grazie Tiziano. Diamoci dentro tutti insieme e sono sicura che… potremo ritornare. Un abbraccio”.

Struggente, invece, la testimonianza d’affetto di Alessandro Gassmann su Twitter, sotto l’hashtag #SanMauroTorinese: “Un abbraccio a coloro in difficoltà per l’esondazione del rio Sant’Anna. Questi sono alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici, ai quali dovremo tutti abituarci se non agiremo tutti subito. Non esiste un pianeta B”.