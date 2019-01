To Housing apre le porte all’omosessuale aggredito a Torino

Sarà ospitato da To Housing, il co-housing sociale per persone Lgbt in difficoltà e in condizioni di vulnerabilità inaugurato di recente a Torino, l’uomo aggredito nei giorni scorsi nei pressi della propria abitazione in zona Lingotto perché omosessuale.

Leonardo Ranieri, come informa una nota diffusa dall’associazione Quore, potrà soggiornare nella struttura fino a quando Atc, l’Agenzia Territoriale per la Casa, non avrà trovato un nuovo appartamento per lui. Dello snellimento di tempi e procedure si è impegnato in prima persona il presidente dell’ente, Marcello Mazzù, su interessamento del Coordinamento Torino Pride.

“Siamo molto soddisfatti perché To Housing, la prima esperienza del genere in Italia, potrà ospitare sino a 24 persone e in questi giorni sta accogliendo i primi ospiti”, fanno sapere Silvia Magino e Alessandro Battaglia, responsabili del progetto. “To Housing sta assolvendo pienamente alla sua mission e in sinergia con il Torino Pride lavoreremo perché Leonardo possa superare questo trauma”.