Il Tocilizumab funziona, ma la cura per il Covid è ancora molto lontana

Di una vera cura ancora non c’è traccia ma il Tocilizumab mette tutti d’accordo: è il farmaco che al momento sembra dare risultati migliori contro il Covid-19.

I migliori virologi e infettivologi italiani si sono dati appuntamento ieri mattina per una call conference organizzata da Motore Sanità, associazione no profit di Torino nata 7 anni fa per promuovere il rinnovamento in ambito sanitario, con l’obiettivo di fare il punto della situazione sulle sperimentazioni in corso in tutte le regioni italiane. Farmaci di cui tanto si è scritto in queste settimane: Remdevisir, clorochina, eparina, azitromicina solo per citare quelli di cui si è discusso di più. «La medicina deve trovare una terapia che in qualche maniera permetta di abbassare la mortalità e curare in modo adeguato chi ha bisogno del ricovero, in modo da poter tornare a una vita normale – ha spiegato il direttore scientifico di Motore Sanità, dottor Claudio Zanon – ora è il momento di vedere se ci sono protocolli terapeutici che si possano applicare in modo uniforme».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++