Tokyo, i Giochi saltano ma i fuochi no: che spettacolo [VIDEO]

Non si poteva aspettare fino al 2021

I fuochi d’artificio sono stati preparati da Tokyo per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di quest’anno. Poiché le Olimpiadi non possono essere tenute a causa della pandemia e questi fuochi d’artificio non possono essere conservati fino al 2021, il Giappone ha deciso di condividerli comunque nella giornata di ieri. Godetevi lo spettacolo pirotecnico sotto il magnifico Monte Fuji.