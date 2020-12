Toner e cartucce rigenerati e compatibili, la qualità è eccellente

Cartuccetorino.it, la sicurezza di non essere mai lasciati soli. C’è tutta l’esperienza e la professionalità di chi ha investito nella ricerca di un settore essenziale, con prodotti di qualità, garantiti e certificati. Il punto vendita è specializzato nella vendita di cartucce per stampanti a getto di inchiostro rigenerate e compatibili, toner rigenerati e originali, kit di ricarica di tutti i principali marchi sul mercato, Cartuccetorino.it è diventato punto di riferimento ideale per aziende, uffici e privato.

Altro servizio importante è la consegna a domicilio in Torino e provincia sia per il pubblico che per il privato e raccoglie le prenotazioni per lo smaltimento di cartucce e toner esausti. E da diverso tempo sono disponibili anche stampanti in 3D e filamenti. E l’ultima novità è che si accettano pagamenti in Bitcoin.

Cartuccetorino.it, corso Giambone 47/b Torino. Telefono 011.3032782. Aperto tutti i giorni, tranne sabato pomeriggio, orario 9-12.45, 15-19.15. Mail: info@cartuccetorino.it