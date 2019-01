Dal ring al web: nuda in rete per colpa degli hacker. La 23enne wrestler australiana Toni Storm è finita nell’occhio del ciclone dopo che alcune foto in cui l’avvenente atleta appare senza veli, le sono state rubate dai suoi profili social. La procace Toni si è subito cancellata da Instagram e Twitter dopo un vano quanto inutile tentativo di bloccare i fan che la taggavano in versione hot.