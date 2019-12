TONY FABBIAN STYLIST- L’ARTE DEL CAPELLO E DELLA BARBA SONO UNA SCIENZA ANTICA MA SEMPRE NUOVA

La cura del capello e della barba sono anche una questione di esperienza, di pratica, di maturazione. Tutte doti che Antonio ‘Tony’ Fabbian coltiva da anni, perché la sua è una lunga esperienza nel settore. Ha aperto e gestito diversi saloni tra Torino e provincia, ha lavorato con successo anche in Costa Azzurra. Da pochi mesi ha rilevato lo storico negozio di via Cibrario 43, aperto una sessantina di anni fa da Pino (e da sua moglie Cettina), e lo ha fatto tornare a nuova vita: «Sono convinto che nel nostro settore non ci si può improvvisare e bisogna sempre avere il massimo rispetto per i clienti. Ecco perché ho voluto unire classico e moderno. Il classico è rappresentato dal mix tra parrucchiere e barberia ancora con i metodi di una volta, il panno caldo e la massima attenzione, il moderno sono i tagli alla moda, mia specialità». E anche Cettina ha apprezzato la scelta.

Tony Fabbian Stylist, via Cibrario 43 Torino.

Telefono: 333.5223384.

Orari: da martedì a sabato 9-19.30. Aperto anche domenica 15 e 22 dicembre. Prenotazione gradita.