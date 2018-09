Topi d’appartamento arrestati nel Torinese: volevano razziare un condominio

I carabinieri della stazione di Caselle, in collaborazione con quelli del nucleo radiomobile di Venaria, hanno scoperto e sgominato a Mappano, in via Borgaro, una banda specializzata in furti negli appartamenti.

I tre componenti il gruppo criminale, due uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 46 anni, sono stati sorpresi dalle forze dell’ordine a bordo di una Fiat Panda di colore blu, dopo aver tentato di fare irruzione in sei appartamenti di un condominio di via Buonarroti numero 9.

Ad allertare i militari sono stati proprio i condomini, allarmati dai rumori provenienti dalle loro abitazioni, tutte protette con efficacia da porte blindate e sistemi antifurto. I tre sono ufficialmente residenti a Volpiano, in via Brandizzo, e secondo i carabinieri potrebbero essere responsabili di una lunga serie di furti negli appartamenti della zona.