Topi d’auto in azione in corso Turati e via Saluzzo: acciuffati

Si erano introdotti all’interno di alcune vetture parcheggiate in strada, dopo averne forzato gli sportelli, per poterne “ripulire” gli abitacoli. Topi d’auto, insomma. Tre, in tutto. Entrati in azione in corso Turati e via Saluzzo a Torino. E tutti andati a “sbattere” contro gli agenti del commissariato Barriera Nizza, impegnati in servizio di “volante”.

FORZA DUE FIAT PANDA

Il primo a finire in manette è stato un 33enne italiano con precedenti di polizia alle spalle. L’uomo aveva appena “forzato” due Fiat Panda in corso Turati. Gli agenti, avvisati da un automobilista che aveva assistito alla scena, sono giunti sul posto e lo hanno beccato. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.

BECCATI IN VIA SALUZZO

Nel secondo caso, a finire nei guai è stata una 43enne residente a Chieri la quale, in compagnia di un tunisino, sabato notte, si era introdotta in un’autovettura parcheggiata in via Saluzzo, rubando un bel po’ di monetine. Sia l’uomo che la donna sono stati fermati e arrestati per furto aggravato in concorso. I due avevano numerosi precedenti di polizia; in particolare, a carico dello straniero erano anche in atto due ordini di espulsione.