Topi d’auto in azione in corso Venezia: intercettati dalla polizia, finiscono in manette

Sorpresi a “rovistare” a bordo di una macchina, finiscono in manette. E’ successo a Torino, in corso Venezia, dove gli agenti della Volante, avvertiti dalla centrale operativa della Questura e precipitatisi sul posto, hanno beccato in flagranza due giovani “topi d’auto“, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Uno dei due, il trentatreenne italiano, ha tentato di darsi alla fuga, ma non ha avuto successo. L’altro, un ventiseienne di origini marocchine, si è lasciato inizialmente fermare ma poi, una volta condotto negli uffici di polizia, ha opposto una violenta resistenza.

TROVATO IN POSSESSO DI COLTELLO E CHIAVE INGLESE

Il marocchino, tra l’altro era in possesso di un coltello, di una chiave inglese e di una torcia elettrica, immediatamente posti sotto sequestro. L’auto a bordo della quale i due sono stati beccati, presentava il deflettore sinistro posteriore rotto e all’interno dell’abitacolo, messo praticamente a soqquadro, gli agenti hanno recuperato una busta di plastica che conteneva un’autoradio, un navigatore, un paio di scarpe ed un carica batterie. Oggetti che sono stati poi riconosciuti dal legittimo proprietario, giunto a sua volta sul posto, ed a lui restituiti.

TOPI D’AUTO ARRESTATI PER FURTO

I due topi d’auto sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso; il cittadino marocchino anche per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che a suo carico era presente un ordine di carcerazione relativo all’espiazione di una pena di 7 mesi e 25 giorni di reclusione.