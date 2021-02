Topi, nidi di uccelli e sporcizia nei sottotetti dei palazzoni Atc

Nidi con dentro le uova, piccoli di piccione ancora implumi. E poi i topi, alcuni anche di grandi dimensioni. Si trova un po’ di tutto nei sottotetti delle case popolari di via Sospello. Che sia necessario tapparsi il naso, per fare un sopralluogo, lo si capisce non appena scende la scala retrattile per la salita e le piume degli uccelli vengono giù a decine. Dentro si può salire solo se con le dovute protezioni, sia perché l’odore è abbastanza forte, sia per la presenza degli animali.

I piccioni, quelli vivi, sono almeno una ventina e svolazzano sopra le teste, mentre in basso i ratti scorrazzano sul pavimento. «A volte rimaniamo senza tv, perché i piccioni vanno sull’antenna centralizzata», spiegano gli inquilini.

