Topo d’auto arrestato in via Baretti, denunciato il complice

Un topo d’auto è stato arrestato dagli agenti della squadra volante per il tentato furto di una vettura parcheggiata in via Baretti. Un residente, intorno alle 4, ha avvertito il 112 della presenza di una persona che, dopo aver rotto i vetri dell’auto, rovistava al suo interno mentre un’altra faceva da palo.

Il testimone ha notato la scena dal balcone di casa sua, dopo aver sentito un forte rumore proveniente dalla strada. I due, descritti accuratamente, sono stati poi notati dagli agenti in mentre si dirigevano uno verso via Ormeo, l’altro verso corso D’Azeglio.

Nelle loro tasche avevano torce e guanti in materiale tecnico usati per infrangere i vetri delle auto. I due, un cittadino italiano di 21 anni e un brasiliano minorenne, hanno a carico diversi precedenti. Il secondo, vista la minore età, è stato denunciato.