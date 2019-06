Topo d’auto sorpreso a Barriera Milano: arrestato anche per evasione

Arrestato con l’accusa di furto un 31enne di nazionalità marocchina, sorpreso da alcuni passanti che transitavano in via Monte Rosa, a Torino, mentre forzava alcune autovetture in sosta.

A bloccare l’uomo, che si era intrufolato all’interno di un’auto lasciata aperta nel tentativo di evitare la cattura, sono stati gli agenti di polizia del commissariato Barriera Milano, allertati dai testimoni.

L’uomo è stato trovato in possesso di una centralina e di un navigatore gps. Da successivi accertamenti, inoltre, è risultato destinatario di misura cautelare degli arresti domiciliari e per questo motivo è stato arrestato anche per evasione.