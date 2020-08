Torinese morto in Versilia a 25 anni per un cocktail di droghe: la Procura di Lucca apre un’indagine

La Procura della Repubblica di Lucca ha aperto un’inchiesta sul decesso del 25enne Samuele Ventrella, il giovane torinese morto sabato notte a Lido di Camaiore, in Versilia, dopo essersi sentito male a causa di un cocktail di droghe nel quale è rimasto coinvolto anche suo padre Gerardo, 54 anni, scrittore della Feltrinelli, tuttora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

LE IPOTESI DI REATO FORMULATE DAGLI INQUIRENTI

L’ipotesi di reato sulla quale stanno lavorando gli inquirenti è quella di “morte in conseguenza di altro reato“. In poche parole, i carabinieri della compagnia di Viareggio (che stanno cercando di fare piena luce sull’episodio), sono sulle tracce del pusher che ha ceduto la droga (si tratterebbe di un mix di cannabis e cocaina, secondo quanto trapelato dalle prime risultanze investigative) che è poi risultata fatale a Samuele Ventrella e che ha portato al ricovero del padre.