Torinesi in Siria per combattere l’Isis, il pg Saluzzo: “Bene proposta della sorveglianza speciale”

“Sostengo la proposta di prevenzione che la procura di Torino ha avviato nei confronti di soggetti che hanno combattuto in Siria a fianco alcune di formazioni curde in contrasto con il cosiddetto Stato islamico“. Lo ha detto oggi il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, in merito ai 5 antagonisti, di area autonoma e anarchica, per i quali i pm torinesi hanno chiesto la sorveglianza speciale.

LE RAGIONI DI SALUZZO

“Non è questa militanza – ha affermato Saluzzo – la ragione della proposta ma la accresciuta capacità di ‘guerriglia’, di azione, con potenzialità di violenza, in capo a soggetti qualificati da precedenti per reati espressivi di una già acquisita capacità, quantomeno di antagonismo e contrapposizione allo Stato”.