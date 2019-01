Torinesi in Siria per combattere l’Isis, intellettuali in campo per dire no alla sorveglianza speciale

Gli intellettuali scendono in campo a sostegno dei cinque torinesi che hanno combattuto in Siria con i curdi e per cui la procura ha chiesto la sorveglianza speciale. In 340, tra esponenti del mondo accademico, politico della cultura e dello spettacolo, alla vigilia dell’udienza in tribunale, hanno sottoscritto un testo-appello per esortare i giudici a “non far passare il messaggio che combattere contro l’Isis sia socialmente pericoloso”.

“Domani i giudici dovrebbero dire alla procura che siamo un Paese democratico in cui non si sottopongono a sorveglianza persone per aver dimostrato solidarietà internazionale” ha dichiarato il giurista Ugo Mattei.

Fra i firmatari, il vicerettore dell’Università di Torino Maurizio Ferraris, scrittori e registi come Stefano Benni e Paolo Virzì, il vicesindaco di Napoli Enrico Panini, e Roberto Beneduce, docente di Antropologia culturale. “Allora dovremmo considerare socialmente pericolosi Orwell o Hemingway per la loro militanza nella guerra di Spagna” ha ironizzato Beneduce.

Davide Grasso, uno dei cinque torinesi che ha combattuto in Siria, spiega: “E’ assurdo pensare di limitare la libertà di qualcuno che si è opposto al fondamentalismo ed è ancora più grave farlo senza contestare un reato. Nel mio caso, per dire che sono socialmente pericoloso, si citano i miei libri o articoli sulla situazione in Siria”.

Anche Jacopo Bindi si è schierato al fianco dei curdi: “Domani non si valuterà se abbiamo commesso un reato, ma se costituiamo un pericolo per la società per il nostro supporto alla guerra contro Isis”.