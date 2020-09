Torino, 116 chili di pesce e 12 di pollo mal conservati in un negozio di corso Giulio Cesare [LE FOTO]

Nella giornata di martedì gli agenti del commissariato Barriera Milano, insieme alla polizia municipale, hanno ispezionato diversi negozi del quartiere torinese. Un market e una macelleria di corso Giulio Cesare sono stati sanzionati per violazioni del regolamento comunale di igiene. In un altro market di corso Giulio Cesare sono stati trovati 116 chili di pesce e 12 di pollame in cattivo stato di conservazione, motivo per il quale la titolare del negozio è stata denunciata in stato di libertà dalla polizia municipale.

Nel corso dell’attività, a un bar di corso Giulio Cesare, è stata notificata la sospensione della licenza, con contestuale chiusura per 7 giorni. A fine agosto, infatti, gli agenti del commissariato di zona avevano assistito a una compravendita di droga, avvenuta all’interno dell’esercizio, a seguito della quale era stato arrestato, per spaccio e resistenza, un pusher gabonese con precedenti di polizia a carico.