Torino, aveva con sè 118 involucri tra cocaina ed eroina: arrestato [FOTO]

Aveva con sé ben 118 involucri di sostanze stupefacenti, cocaina ed eroina, pronti allo spaccio. Gli agenti del Commissariato Centro, però, lo hanno fermato in corso Giulio Cesare ed hanno fatto la scoperta: l’uomo, cittadino gabonese di 25 anni, è stato arrestato.

L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga non riuscendoci. Per lui sono scattate anche due denunce, la prima per aver inottemperato al DPCM, e la seconda per non aver rispettato l’ordine di abbandonare il Territorio Nazionale, emesso lo scorso febbraio.