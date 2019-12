Torino, 13enne si sente male a scuola: nella bottiglia d’acqua c’era ammoniaca

Verifiche in corso da parte dei carabinieri: la bottiglietta era stata acquistata in un supermercato. Lieve malore anche per un compagno di classe

Un ragazzino di 13 anni e un suo compagno di classe si sono sentiti male, oggi, mentre erano in aula. E’ successo in una scuola media di Torino: il primo aveva bevuto dell’acqua da una bottiglia acquistata in un supermercato e, sembra, che contenesse ammoniaca. La bottiglia è stata poi sequestrata dai carabinieri e affidata ai Nas per essere analizzata.

Il tredicenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Regina Margherita. Anche il compagno di banco, che ha aspirato l’odore di ammoniaca dalla bottiglina dove aveva precedentemente bevuto il suo amico, ha accusato un lieve malore.

I carabinieri stanno verificando se presso il supermercato indicato dalla madre dello studente vi sono lotti della medesima acqua incriminata per sequestrarli.