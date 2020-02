Torino, 15 cinesi scelgono la quarantena volontaria dopo il rientro dalla Cina [LE FOTO]

Circa 15 cinesi sono in isolamento volontario a Torino, presso le loro case, perché rientrati da poco dalla Cina. A riferirlo è stato Paolo Hu Shaogang, presidente della Federazione nazionale Italia-Cina (Fenaic), nel corso dell’aperitivo solidale organizzato con l’Ascom e l’Epat di Torino in un ristorante cinese del capoluogo piemontese.

Il numero uno della Feinac ha evidenziato come si stiano seguendo tutte le indicazioni fornite dall’autorità – in particolare i 15 giorni di quarantena – per evitare nuovi casi di coronavirus. Presto rientreranno in Italia anche altre persone che si erano recate in Cina per il Capodanno e che sono rimaste bloccate lì.