Torino, 19enne evade dai domiciliari ma inguaia il fratello pusher: arrestati entrambi

La ragazza fermata in auto con altre quattro persone (in manette il conducente). In casa gli agenti hanno scoperto della marijuana in possesso del fratello

Ha evaso i domiciliari per incontrare gli amici, ma i controlli della Polizia hanno rovinato tutto. Tornata a casa, ha poi inguaiato il fratello, anch’esso pusher. E’ accaduto a Torino, nella notte di venerdì. Il bilancio complessivo è di tre arresti: fratello, sorella e conducente dell’auto in cui la ragazza è stata trovata e fermata.

AUTO CON DROGA E 4 PERSONE A BORDO, ARRESTATO CONDUCENTE

E’ accaduto intorno all’una di notte. Gli agenti hanno notato in corso Giulio Cesare un’auto con ben 4 persone a bordo, in barba alle norme di prevenzione per il contagio da Coronavirus. Controllata l’auto, i poliziotti hanno scoperto al suo interno una dose di cocaina e un panetto di hashish: il 23enne conducente della macchina viene quindi arrestato. Nella sua abitazione vengono rinvenuti, inoltre, 5300 euro in contanti e tre piante di marijuana insieme a bilancini di precisione e materiale per la manutenzione di una serra.

EVADE DAI DOMICILIARI MA INGUAIA IL FRATELLO

In seguito alle indagini sui presenti, i militari scoprono poi della 19enne, che dagli accertamenti risulta essere agli arresti domiciliari. La giovane viene arrestata per evasione e gli agenti si recano quindi a casa sua per i controlli. Qui, l’ennesima scoperta: nella stanza del fratello 26enne vengono trovati 1200 euro in contanti e tre buste di marijuana. Anche per lui scattano le manette.